¡Alerta! Filtran tráiler de Spider-Man: Far From Home

Los fanáticos de Marvel se encuentran a la espera del lanzamiento de Spider-Man: Far From Home, fijado para el próximo 04 de julio, mientras tanto Sony se encarga de dar toda clase de adelantos y pistas de lo que traerá el arácnido del universo Marvel en su nueva película.

Esta vez, a manera de filtración, en redes sociales se ha conocido un nuevo adelanto de Spider-Man: Far From Home y, aunque no se trata de un material oficial, so no impidió que los fans empezaran a sacar conclusiones de nuevos detalles que trae el material.

Este nuevo tráiler revela detalles sobre el origen de, traje rojo de Spiderman.