Agarre a su pareja o levante porque Netflix ya tiene los estrenos para febrero

Para el segundo mes del año ya Netflix prepara sus nuevos contenidos, así que prepare cama y y escoja sus favoritos:

Series

The Umbrella Academy (15/02/2019)

Una familia disfuncional de superhéroes se reúne para resolver el misterio de la muerte de su padre, la amenaza del apocalipsis y mucho más.

Muñeca rusa (01/02/2019)

Una mujer queda atrapada en un misterioso bucle temporal: va a una fiesta, muere al final de la noche y despierta la mañana siguiente como si nada hubiera pasado.

Nightflyers (01/02/2019)

En esta serie basada en la novela de George R. R. Martin, ocho científicos y un telépata se lanzan a una desgarradora expedición para hacer contacto con extraterrestres.

GO! Vive a tu manera (22/02/2019)

Gracias a su talento, Mía recibe una beca para estudiar en una prestigiosa academia de baile, pero entra en conflicto con la chica popular, que es la hija de la persona a cargo.

Siempre bruja (01/02/2019)

Una bruja viaja en el tiempo para no morir en la hoguera. Si bien tratará de adaptarse al presente en Cartagena, Colombia, dicen que la esencia nunca cambia…

Shadowhunters: The Mortal Instruments: Temporada 3B (26/02/2019)

Las aventuras de la saga de Clary Fray con ángeles, demonios, vampiros y hombres lobo tienen un sorprendente y emocionante broche final.

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 2 (22/02/2019)

Faltan pocos días para las elecciones del nuevo alcalde de Roma, y la batalla entre el crimen organizado, los políticos corruptos y la Iglesia es más intensa que nunca.

Dirty John (14/02/2019)

La primera temporada de esta antología de crimen real relata el romance entre John Meehan y Debra Newell, que degeneró en una pesadilla retorcida. Basada en el podcast.

One Day at a Time: Temporada 3 (08/02/2019)

El ex de Penélope la desconcierta, Elena y Syd se acercan, Alex recibe un gran castigo, Lydia alista algunas cosas que hacer antes de morir y Schneider se enamora.

Van Helsing: Temporada 3 (25/02/2019)

Uno de los cuatro Ancianos ha sido liberado. Según la leyenda, tienen el poder de resucitar al Oscuro. Ahora, Vanessa y los demás deben enfrentarse a las fuerzas del mal.

Vivir sin permiso (08/02/2019)

El influyente líder de un cártel de drogas gallego debe buscar a su sucesor sin alertar a nadie de que tiene una enfermedad degenerativa.

Velvet Colección: Temporada 2 (14/02/2019)

Velvet recibe una comisión real, Raúl enfrenta un duro desafío, Pedro llega a conocer a Diana y Cristina regresa para recuperar lo que es suyo.

Quién te cantará (27/02/2019)

Lila era “LA” cantante en los noventa, hasta que desapareció de la noche a la mañana. Diez años después, mientras prepara su regreso triunfal, sufre un accidente.

¡Nailed It! México (08/02/2019)

Ahora en México, un grupo de aficionados a la pastelería trata de no arruinar fiestas de quinceañera, por ejemplo. Presentado por Omar Chaparro y la chef Anna Ruiz.

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online: Temporada 1 (01/02/2019)

La universitaria Karen se dedica a jugar en línea Gun Gale y se gana una buena reputación como Pink Demon. Todo va bien hasta que Pitohui le pide que se una al Squad Jam.

Películas

Velvet Buzzsaw (01/02/2019)

Tras la muerte de un artista desconocido, sus pinturas arrasan en el mundo del arte. ¿Y si esas inquietantes obras están embrujadas con la ira de su creador?

Dumplin (08/02/2019)

Para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otros, una adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, una ex reina de belleza.

High Flying Bird (08/02/2019)

Un paro de la NBA afecta a su gran cliente novato, pero este agente deportivo trama un plan para salvar sus carreras y desafiar a los poderosos propietarios.

El fotógrafo de Mauthausen (22/02/2019)

Un preso en el campo de concentración de Mauthausen arriesga su vida para revelar unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis.

¿No es romántico? (28/02/2019)

Protagonizada por Rebel Wilson; una arquitecta escéptica despierta de repente en una comedia romántica espeluznantemente perfecta.

El árbol de la sangre (08/02/2019)

Una joven pareja que escribe la historia de sus antepasados descubre un secreto que podría poner en peligro su relación, alguien debe hacer una dolorosa confesión.

Paddleton (22/02/2019)

Un hombre de mediana edad le pide a su amigo y vecino que le ayude a acabar con su vida antes de que lo haga su cáncer terminal.

Star Wars: El despertar de la fuerza (01/02/2019)

Una chatarrera, un ex soldado de asalto y un droide unen sus fuerzas para localizar a Luke Skywalker antes de que la siniestra Primera Orden dé con él.

La quinta ola (01/02/2019)

Cuatro olas dejan a la Tierra en ruinas, una adolescente desesperada por encontrar a su hermano se alía con un extraño para prepararse para el quinto ataque.

Billy Elliot (15/02/2019)

Un chico quiere cultivar su talento y cambia sus clases de boxeo por lecciones de ballet, aunque su padre no lo vea con buenos ojos.

Aterrados (01/02/2019)

Extraños y espeluznantes sucesos acechan a un barrio de Buenos Aires y dan lugar a una investigación a cargo de profesionales de lo paranormal y un expolicía.

Fiesta de Navidad en la oficina (23/02/2019)

Para impedir que su hermana, CEO de la empresa, cierre la sucursal que dirige, Clay organiza una gran fiesta de Navidad para hacer un trato con un cliente importante.

La carga (01/02/2019)

Un indígena tameme y una joven española de la nobleza recorren la vasta geografía del Nuevo Mundo en busca de justicia a finales del siglo XVI.

La resurrección de Cristo (01/02/2019)

Para desmentir los rumores de la resurrección de un predicador judío, un tribuno romano y un oficial novato buscan el cuerpo crucificado del hombre, que ha desaparecido.

Yucatán (15/02/2019)

Durante un crucero de Barcelona a Cancún, Lucas y Clayderman intentan estafar de forma creativa y despiadada a un ganador de la lotería.

Documentales y especiales

Ken Jeong: Me completas, Ho (14/02/2019)

En su primer especial de stand up, Ken Jeong comparte historias divertidísimas de su carrera en Hollywood y revela cómo “¿Qué pasó ayer?” le salvó la vida.

Chef’s Table: Volumen 6 (22/02/2019)

Esta temporada, otros cuatro chefs revolucionan la cocina mundial: Mashama Bailey, Dario Cecchini, Asma Khan y Sean Brock.

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 2 (10/02/2019)

El comediante Hasan Minhaj analiza las noticias mundiales sobre política, cultura y otros temas a través de un prisma singular, incisivo y sutil.

ReMastered: El doble asesinato de Sam Cooke (08/02/2019)

El misterioso asesinato del ícono del soul Sam Cooke silenció una de las voces más fuertes de la lucha por los derechos civiles en EE. UU. ¿Cómo fueron los hechos?

Heal (01/02/2019)

Estas historias de líderes espirituales, médicos y personas con enfermedades crónicas revelan la poderosa conexión entre la psique humana y la salud física.

Have You Seen the Listers? (01/02/2019)

Este documental sobre un crimen real cuenta la retorcida historia de la familia Broberg, de Idaho, que cae bajo el hechizo de un vecino sociópata.

Tan plana como un encefalograma (07/02/2019)

Muchas personas piensan que la Tierra es plana. Uno de los terraplanistas más prominentes es Mark Sargent quien, antes del próximo eclipse de sol, habla sobre la teoría.

Niños y familia

A rienda suelta: Feliz San Valentín (01/02/2019)

Zoe y sus amigas van en busca de la mítica Piedra de la Doncella, pero luego la rivalidad las enceguece, solo Raven puede salvarlas.

Príncipe de los dragones: Temporada 2 (15/02/2019)

Rayla y los príncipes se apresuran a Xadia con su precioso cargamento. Pero Claudia y Soren están decididos a detenerlos.

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos: Temporada 2 (08/02/2019)

Jorge y Berto deben mantener las notas altas si quieren ir al campamento de verano, ¡pero no les será nada fácil con la versión cyborg de Gustavo al mando de la escuela!

La guía de historia negra de Kevin Hart (08/02/2019)

Kevin Hart destaca los fascinantes aportes de los héroes no reconocidos de la historia negra en este divertido (y educativo) especial de humor.

Disney – Elena de Ávalor: Temporada 2 (01/02/2019)

En esta temporada repleta de acción, la princesa Elena se une a sus amigos y otros seres mágicos para luchar contra una malvada hechicera y restaurar la paz en Ávalor.

Star Wars Rebels: Temporada 4 (01/02/2019)

La tripulación de la nave Fantasma se infiltra en el cuartel del Imperio para rescatar a uno de los suyos y Ezra descubre los siniestros planes para el templo Jedi.

Disney – Patoaventuras: ¡Woo-oo! (01/02/2019)

Donald y sus sobrinos se reúnen con su multimillonario tío Rico para vivir nuevas aventuras y buscar tesoros.

Disney – Chimpancés (01/02/2019)

Este documental de Disney sigue la pista a un chimpancé huérfano de nombre Óscar, mientras busca encontrar un hogar.

Disney – Inspector Gadget (25/02/2019)

Un policía es víctima de una explosión causada por el Doctor Garra. Un experto en robótica reemplaza sus miembros por herramientas increíbles.

El show de Garfield: Temporada 1 (01/02/2019)

El gato favorito de todos está acostumbrado a descansar y a comer sin medida cuando no está jugando con su amigo canino, Odie.