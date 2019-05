Actores de Game of Thrones se despiden de la serie con sensible video

Independientemente de su final a lo largo de ocho temporadas, y si le gustó o no el desenlace, no es un secreto que Game of Thrones nos hará una falta enorme, y para agrandar el vacío, los actores que nos acompañaron por años, dicen adiós a quienes se mantuvieron firmes frente al televisor.

Nombres como Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa y Arya Stark ya hacen parte de la cultura popular, y es que después de ochoc años, para muchos, es difícil dejar de ver a sus personajes favoritos.

Toda historia tiene su final y la de Game of Thrones, aunque cueste admitirlo, ya llegó.

Con un corto video en la cuenta de Twitter de HBO los actores agradecieron por el apoyo recibido: