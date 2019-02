¿El actor porno Nacho Vidal tiene VIH? la noticia que coge fuerza en España

La noticia de que el actor porno Nacho Vidal adquirió VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), la cual fue publicada por el medio catalán El Nacional, ha tomado tanta fuerza en España que el medio Jaleos decidió contactar al actor y a su madre para saber si es real o no.

En el artículo que ya ha sido visto en varias partes del mundo dice que el actor se hizo una prueba en “la mejor clínica de Barcelona”, por lo que emitirá un comunicado contando la noticia a sus seguidores:

El medio Jaleos desmintió la información al contactar a la madre del español, Inmaculada González, quien dijo:

“Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH”.

Vidal no atendió el llamado del medio, asegurando “estar muy ocupado con unas obras en su casa”.

La madre de Vidal apoyo la excusa de su hijo diciendo que:

“si en este momento dice que está ocupado y no puede hablar, así será. Pero él no tiene nada que esconder y menos si no es cierto”.