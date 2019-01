Este año cumplen 10 años 7 de los mejores discos del rock que han marcado la industria de la música.

¿Cuál es su favorito?

Phoenix – ‘Wolfgang Amadeus Phoenix’



Kasabian – ‘West Ryder Pauper Lunatic Asylum’



Florence and The Machine – ‘Lungs’



The xx – xx



Arctic Monkeys – ‘Humbug’