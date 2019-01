“5.000 tropas a Colombia”: Los extraños apuntes del asesor de seguridad de Trump

Durante una rueda de prensa del consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, en donde se discutía el tema de Venezuela, se dio a conocer una curiosa y preocupante nota que estaba en sus apuntes, la cual decía “5.000 tropas a Colombia”.

Recordemos que en este momento Estados Unidos considera “ilegítimo” al gobierno de Maduro y reconoce a Juan Guaidó, el jefe del parlamento autoproclamado presidente interino.

AFP consultó sobre el significado de la frase a un alto funcionario estadounidense, quien dijo no tener información sobre esas cifras.

Cuando le preguntaron a Bolton sobre una intervención militar estadounidense en Venezuela, el funcionario reafirmó que “todas las opciones” están siendo teniendo en cuenta.

El pasado 28 de enero Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, aumentando la presión sobre el gobierno de Maduro.

La Cancillería colombiana informó a través de un comunicado que “desconoce el alcance y la razón de dicha anotación”.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:

“Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia.”

If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567

— Rao Komar (@RaoKomar747) 28 de enero de 2019