TED BUNDY: DURMIENDO CON EL ASESINO, la historia real de un encantador asesino en serie

Después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance, a principio de 2019, llega a las salas de cine colombianas Ted Bundy: Durmiendo con el asesino. Este 18 de julio, puede descubrir la historia de amor de uno de los homicidas en serie más recordados de los Estados Unidos, gracias a la mirada de su novia Liz Kloepfer, quien lo retrató en su libro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: Mi vida con Ted Bundy) publicado en 1981. Protagonizada por Zac Efron en una gran interpretación de Bundy y Lily Collins como Liz, es una escalofriante mirada a los monstruos que se esconden entre la gente ordinaria.

El gran documentalista Joe Belinger, voz experta en el género, productor de premiados largometrajes como el de Metallica, Metallica: This Monster Lives (2014) o la serie documental de cuatro capítulos dedicada también a Ted Bundy, Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy (2019), ahora dirige esta historia cautivante entre Ted y Liz. Está ambientada, en su mayoría, durante los años en que las desapariciones y asesinatos de mujeres aumentaron en las áreas donde Bundy habitaba con su novia y explora como ella tuvo que enfrentar el hecho de estar enamorada de un asesino despiadado.

A diferencia de los documentales existentes sobre los crímenes de Bundy, Berlinger no se ocupa de los detalles de los asesinatos. En esta ocasión, narra la vida de Bundy desde el punto de vista de Liz Kloepfer, desterrando al espectador de la mente del asesino y de su vida secreta. Al igual que su ella, el público experimenta la duda, se apega a la percepción pública del caso y la imagen que Bundy se encargo de construir y mostrarle a su circulo cercano, a la prensa y a las autoridades.

Ted Bundy uno de los más feroces y encantadores asesinos de la historia

Theodore “Ted” Robert Cowell Bundy nació en Burlington, Vermont el 24 de noviembre de 1946. En 1974, a los 28 años, saltó a la palestra pública tras ser acusado de secuestrar, violar, matar y, en algunas ocasiones destazar, a 36 mujeres jóvenes en los estados de California, Oregón, Washington, Idaho, Utah, Colorado y Florida. Expertos en su “modus operandi” afirman que además era necrófilo y sostenía relaciones sexuales con algunos de los cadáveres y en algunos casos, conservaba partes de ellos como “trofeos”.

Sin embargo, lo polémico del caso, y el enfoque mediático, fue que Bundy era aparentemente un hombre sin tacha, apuesto, con estilo, carismático, había formado un núcleo familiar con su novia y la pequeña hija de ella y siempre se veía aparecer sonriente en los medios, afirmando que solo se trataba de un malentendido y que pronto demostraría su inocencia.

El de Bundy fue el primer juicio televisado en Norteamérica y cultivó un gran club de fanáticas que asistían a verlo a sus sesiones como si se tratara de una estrella, le profesan su amor y le escribían cartas en las que decían creer ciegamente en su inocencia. “Soy más famoso de Disney World” afirmó Bundy mientras que las pruebas de su culpabilidad eran aplastantes.

Siempre insistió en su inocencia, hasta ser condenado a la pena capital en la silla eléctrica por el juez Cowart, del estado de Florida, por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman de la fraternidad Chi Omega. Fue un escabroso ataque, pero algunas de las habitantes de la casa lograron salir con vida y lo identificaron. Después de dictada su sentencia, Bundy aceptó su culpabilidad en la muerte de 36 mujeres y fue ejecutado el 24 de enero de 1989, tras 10 años de dilatar la sentencia, entregando información de sus crímenes a “cuentagotas” con la promesa de que encontrarían cuerpos que aún no habían sido hallados.

Liz Kloepfer y Ted Bundy: un amor tan perfecto como peligroso

Un poco antes de que condenaran a Ted Bundy, Liz Kloepfer ya había desaparecido del ámbito publico. No hablaba con la prensa y trataba de mantener su identidad en secreto, hasta que fue contactada por el famoso documentalista Joe Berlinger. Él quería producir una película basada en su libro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: Mi vida con Ted Bundy) en el que la autora narra un aspecto más cotidiano de asesino, cómo fue su vida con él desde 1969 hasta poco tiempo antes de su juicio condenatorio.

Liz Kloepfer aceptó reunirse con Berlinger para firmar su consentimiento para llevar la historia al cine, Extremely Wicked, Shockingly Evil, y Vile (Extremadamente cruel, increíblemente malvado y perverso) nombre extraído de las palabras proferidas por el juez Cowart, cuando le dictó la sentencia a la silla eléctrica.

Kloepfer estaba emocionada de conocer a Lily Collins, quien interpreta su personaje. Con ella compartió varias cartas que le escribía Bundy y se abrió para contarle detalles sobre su historia de amor y horror, pero fue todo lo que aceptó hacer. No quiso estar la premier mundial en Sundance o a dar cualquier tipo de entrevista, prefirió seguir en el anonimato en el que actualmente vive en Washington al lado de su hija.

En 1969, Kloepfer y Bundy se conocieron en Sandpiper Tavern en Seattle: cuando vio a Bundy sentado solo y se le acercó. Pensando que parecía triste, ella le dijo: “Parece que tu mejor amigo acaba de morir”. Los dos empezaron a hablar y la química fue instantánea. Bundy terminó pasando esa noche en su casa y poco después se convirtieron en pareja.

Kloefer estaba recién separada, era madre soletera, trabajaba como secretaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y él se presentó como el esposo soñado. Cuando se levantó encontró a Bundy en la cocina preparando el desayuno y atendiendo a su hijita.

Le entregué a Ted mi vida y dije: ‘Cuídame’ Lo hizo de muchas maneras, pero me volví más y más dependiente de él. Cuando sentí su amor, estaba en la cima del mundo; cuando no sentía nada de Ted, sentía que no era nada“, afirma en su libro.

Sin embargo, años más tarde, ella comenzó a notar algunos comportamientos extraños, como cuando encontró un cuchillo para cortar carne en su escritorio, un guante quirúrgico en el bolsillo de su abrigo o cuando condujo cientos de millas a Colorado una noche para “quitarse el estrés del trabajo” y utilizó su inteligencia y encanto para darle una explicación convincente.

Finalmente, tomó la difícil decisión de llamar a la policía, pero no pensaron que Bundy fuera el asesino, y ella se quedó con él y nunca le dijo que había acudido a las autoridades. Sin saber en el momento, que ella había sido casi la única mujer en escapar a la furia asesina de Bundy.

“La amaba tanto que era desestabilizadora”, dijo Bundy a Stephen G. Michaud, cuyas entrevistas incluyeron en Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy (2019)

Sinopsis

En los años 70 Liz (Lily Collins), una madre soltera, se enamora del hombre perfecto. Pero no sabe que esconde un secreto terrible: es Ted Bundy (Zac Efron), uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. La historia de sus numerosos y terribles crímenes es contada a través de los ojos de alguien quien lo amó y defendió sin saber lo que era en realidad. Basado en hechos reales, este largometraje cuenta con Haley Joel Osment (El Sexto Sentido), Jim Parsons (The Big Bang Theory) y John Malkovich (Relaciones peligrosas) para narrar una espeluznante historia que prueba que los verdaderos monstruos son los que parecen personas ordinarias.

País: Estados Unidos

Duración: 108 minutos

Reparto: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Angela Sarafyan.

Director: Joe Berlinger

Género: Crimen, Drama

Idioma: Inglés