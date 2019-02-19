18 fotos que muestran el exceso de BUENA SUERTE de algunas personas

El portalweb NotiNerd, realizó una recopilación de fotos que muestran la suerte que tienen algunos sujetos alrededor del mundo.
ACABO DE ENCONTRAR DINERO EN LA LAVANDERÍA
COMPRÉ UN COCO Y ME SALIÓ DOBLE
COMPRÉ UN PAR DE HUEVOS Y ME DIERON UNA GRAN SORPRESA
CREO QUE ACABA DE LLEGAR MI CARTA DE HOGWARTS
CUANDO CONOCÍ A MI ESPOSA, DESCUBRIMOS QUE TENÍAMOS LA MISMA MARCA DE NACIMIENTO EN LA PIERNA
DESCUBRÍ QUE SOY DUEÑO DE LA LLAVE QUE ESTA EN LA PORTADA DE UN LIBRO
ENCONTRÉ ESTA ARDILLA DURMIENDO EN MI AUTO. ME DIO MUCHA PENA DESPERTARLA ASÍ QUE LA LLEVÉ A CASA
ENCONTRÉ ESTE PIN CRUZANDO LA CALLE
ESTA JOVEN PAREJA CONOCIÓ A JOHNNY DEPP EN UN TREN. LES COMPRÓ UNA BOTELLA DE CHAMPÁN Y SE LAS AUTOGRAFIÓ
ESTABA LIMPIANDO LA CASA DE MI BISABUELA Y ENCONTRÉ ESTO
ESTOY CELOSO DEL NUEVO TRABAJO DE MI NOVIO
MI ANILLO DE DIAMANTES ESTUVO DESAPARECIDO POR MÁS DE 10 AÑOS Y APARECIÓ EN UNA DE LAS ZANAHORIAS DE MI JARDÍN
MI BEBÉ EMPEZÓ A LLORAR MIENTRAS ESTABA EN EL BAÑO, PERO DE REPENTE SE TRANQUILIZÓ. SALÍ PARA ENCONTRAR ESTO
MI HIJA TENÍA MUCHO MIEDO A LOS PERROS HASTA QUE CONOCIÓ A ESTE. ESTUVO DURANTE 20 MINUTOS DÁNDOLE AMOR
MI NOVIA Y YO ENCONTRAMOS UN PAR DE ANILLOS DE COMPROMISO JUNTO A UNA LISTA DE COMPRAS EN UN BASURERO DE IKEA
MIS AMIGOS DESCUBRIERON QUE SUS GUITARRAS SE HICIERON UNA TRAS OTRA
PEDÍ UNA CAMISETA PARA MI HIJO Y TARDO EN LLEGAR UN MES, PERO ME ENVIARON 20
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¿Qué le ha pasado en la vida que difícilmente ha podido creer?