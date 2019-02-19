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Fotogalería

18 fotos que muestran el exceso de BUENA SUERTE de algunas personas

- 19/02/19

El portalweb NotiNerd, realizó una recopilación de fotos que muestran la suerte que tienen algunos sujetos alrededor del mundo.

  • ACABO DE ENCONTRAR DINERO EN LA LAVANDERÍA

  • COMPRÉ UN COCO Y ME SALIÓ DOBLE

  • COMPRÉ UN PAR DE HUEVOS Y ME DIERON UNA GRAN SORPRESA

  • CREO QUE ACABA DE LLEGAR MI CARTA DE HOGWARTS

  • CUANDO CONOCÍ A MI ESPOSA, DESCUBRIMOS QUE TENÍAMOS LA MISMA MARCA DE NACIMIENTO EN LA PIERNA

  • DESCUBRÍ QUE SOY DUEÑO DE LA LLAVE QUE ESTA EN LA PORTADA DE UN LIBRO

  • ENCONTRÉ ESTA ARDILLA DURMIENDO EN MI AUTO. ME DIO MUCHA PENA DESPERTARLA ASÍ QUE LA LLEVÉ A CASA

  • ENCONTRÉ ESTE PIN CRUZANDO LA CALLE

  • ESTA JOVEN PAREJA CONOCIÓ A JOHNNY DEPP EN UN TREN. LES COMPRÓ UNA BOTELLA DE CHAMPÁN Y SE LAS AUTOGRAFIÓ

  • ESTABA LIMPIANDO LA CASA DE MI BISABUELA Y ENCONTRÉ ESTO

  • ESTOY CELOSO DEL NUEVO TRABAJO DE MI NOVIO

  • MI ANILLO DE DIAMANTES ESTUVO DESAPARECIDO POR MÁS DE 10 AÑOS Y APARECIÓ EN UNA DE LAS ZANAHORIAS DE MI JARDÍN

  • MI BEBÉ EMPEZÓ A LLORAR MIENTRAS ESTABA EN EL BAÑO, PERO DE REPENTE SE TRANQUILIZÓ. SALÍ PARA ENCONTRAR ESTO

  • MI HIJA TENÍA MUCHO MIEDO A LOS PERROS HASTA QUE CONOCIÓ A ESTE. ESTUVO DURANTE 20 MINUTOS DÁNDOLE AMOR

  • MI NOVIA Y YO ENCONTRAMOS UN PAR DE ANILLOS DE COMPROMISO JUNTO A UNA LISTA DE COMPRAS EN UN BASURERO DE IKEA

  • MIS AMIGOS DESCUBRIERON QUE SUS GUITARRAS SE HICIERON UNA TRAS OTRA

  • PEDÍ UNA CAMISETA PARA MI HIJO Y TARDO EN LLEGAR UN MES, PERO ME ENVIARON 20

¿Qué le ha pasado en la vida que difícilmente ha podido creer? 

 

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