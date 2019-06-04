15 trucos de los fotógrafos profesionales para crear grandes fotos que todos podemos usar

El tío Notinerd realizó una recopilación de trucos que usan los fotógrafos profesionales para capturar grandes momentos en increíbles fotos, los cuales pueden ser usados por todos nosotros.
ALGUNOS FONDOS PUEDEN SER MUY AGRADABLES SI SABES ENCUADRAR BIEN TU FOTO.
HAZ UNA TAPA CON UN PEQUEÑO AGUJERO PARA EL LENTE DE LA CÁMARA. PARA CONSEGUIR EL EFECTO PERTURBADOR DE LA DEEP WEB.
LA MEJOR HORA DEL DÍA PARA CONSEGUIR FOTOS CON UN TONO CÁLIDO ES APROXIMADAMENTE UNA HORA ANTES DEL ATARDECER.
LA PINTURA DE NEÓN Y UNA LUZ NEGRA PUEDEN CREAR GALAXIAS EN TUS MANOS.
LOS UTENSILIOS DE COCINA PUEDEN CREAR PATRONES INTERESANTES.
OTRA HORA PARA CONSEGUIR UN GRAN TONO NATURAL CON LA LUZ ES JUSTO DESPUÉS DEL AMANECER. LA LUZ SOLAR EMITE UN TONO AZUL NATURAL AL AMBIENTE.
PARA CAPTURAR UN PAR DE BURBUJAS PUEDES USAR UN VASO, JARRA O PECERA CON LUCES A AMBOS LADOS Y UN FONDO BLANCO. ASÍ PODRÁS TOMAR PERFECTAMENTE LAS BURBUJAS A DETALLE.
PUEDES CONSEGUIR EL EFECTO DE UNA LLUVIA CON UNA REGADERA.
SIEMPRE TEN TU CELULAR O CÁMARA LISTA, NUNCA SABES CUANDO PODRÁS TOMAR UNA BUENA FOTO.
SOSTÉN UN CELULAR CERCA DEL LENTE DE LA CÁMARA PARA CONSEGUIR UN REFLEJO INTERESANTE.
USA HOJAS O RAMAS DE ÁRBOLES PARA CREAR PATRONES ÚNICOS EN TUS RETRATOS.
USA UN ENCENDEDOR PARA CONSEGUIR EFECTOS INTERESANTES COMO ESTE.
USA UN JUGUETE O COMIDA PARA QUE TUS MASCOTAS MIREN A LA CÁMARA.
USA UNA LARGA EXPOSICIÓN DE TU CÁMARA PARA MOSTRAR CREAR FOTOS CON GRAN MOVIMIENTO.
USAR PANTALLAS PARA CREAR FOTOS ALUCINANTES ES POSIBLE. PARECERÁN TRABAJOS HECHOS CON PHOTOSHOP.
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