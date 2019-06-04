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Fotogalería

15 trucos de los fotógrafos profesionales para crear grandes fotos que todos podemos usar

- 04/06/19

El tío Notinerd realizó una recopilación de trucos que usan los fotógrafos profesionales para capturar grandes momentos en increíbles fotos, los cuales pueden ser usados por todos nosotros.

  • ALGUNOS FONDOS PUEDEN SER MUY AGRADABLES SI SABES ENCUADRAR BIEN TU FOTO.

  • HAZ UNA TAPA CON UN PEQUEÑO AGUJERO PARA EL LENTE DE LA CÁMARA. PARA CONSEGUIR EL EFECTO PERTURBADOR DE LA DEEP WEB.

  • LA MEJOR HORA DEL DÍA PARA CONSEGUIR FOTOS CON UN TONO CÁLIDO ES APROXIMADAMENTE UNA HORA ANTES DEL ATARDECER.

  • LA PINTURA DE NEÓN Y UNA LUZ NEGRA PUEDEN CREAR GALAXIAS EN TUS MANOS.

  • LOS UTENSILIOS DE COCINA PUEDEN CREAR PATRONES INTERESANTES.

  • OTRA HORA PARA CONSEGUIR UN GRAN TONO NATURAL CON LA LUZ ES JUSTO DESPUÉS DEL AMANECER. LA LUZ SOLAR EMITE UN TONO AZUL NATURAL AL AMBIENTE.

  • PARA CAPTURAR UN PAR DE BURBUJAS PUEDES USAR UN VASO, JARRA O PECERA CON LUCES A AMBOS LADOS Y UN FONDO BLANCO. ASÍ PODRÁS TOMAR PERFECTAMENTE LAS BURBUJAS A DETALLE.

  • PUEDES CONSEGUIR EL EFECTO DE UNA LLUVIA CON UNA REGADERA.

  • SIEMPRE TEN TU CELULAR O CÁMARA LISTA, NUNCA SABES CUANDO PODRÁS TOMAR UNA BUENA FOTO.

  • SOSTÉN UN CELULAR CERCA DEL LENTE DE LA CÁMARA PARA CONSEGUIR UN REFLEJO INTERESANTE.

  • USA HOJAS O RAMAS DE ÁRBOLES PARA CREAR PATRONES ÚNICOS EN TUS RETRATOS.

  • USA UN ENCENDEDOR PARA CONSEGUIR EFECTOS INTERESANTES COMO ESTE.

  • USA UN JUGUETE O COMIDA PARA QUE TUS MASCOTAS MIREN A LA CÁMARA.

  • USA UNA LARGA EXPOSICIÓN DE TU CÁMARA PARA MOSTRAR CREAR FOTOS CON GRAN MOVIMIENTO.

  • USAR PANTALLAS PARA CREAR FOTOS ALUCINANTES ES POSIBLE. PARECERÁN TRABAJOS HECHOS CON PHOTOSHOP.

 

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