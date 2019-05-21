15 ‘héroes sin capa’ que le devolverán la fe en a humanidad

El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos que muestran situaciones que nos regresarán a muchos la fe en la humanidad.
DEJÉ MI IPHONE OLVIDADO EN UN AVIÓN. LOS EMPLEADOS DE LA AEROLÍNEA ME LO DEVOLVIERON JUNTO A ESTA FOTO
EL GATO DE MI PADRE NO FUE DESTETADO CORRECTAMENTE, ASÍ QUE MI PADRE LE DA DE BEBER AGUA TODOS LOS DÍAS CON UN VASO
ESTE GATITO CALLEJERO LLEGÓ A LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BRASIL EN UN DÍA LLUVIOSO. FUE CONTRATADO COMO TRABAJADOR HONORARIO Y SE LLAMA LEÓN.
ESTE NIÑO LE DIJO A SU DOCTOR QUE SU SUEÑA ERA CONOCER A BATMAN. EL DOCTOR SE DISFRAZÓ PARA CUMPLIR SU SUEÑO
ESTE PAR DE ABUELOS LE DIERON AGUA A UN COLIBRÍ DESHIDRATADO. NO LO DEJARON SOLO HASTA QUE VIERON QUE PODÍA IRSE
ESTE POLICÍA RESCATÓ A UN PEREZOSO PERDIDO EN UNA CARRETERA. LO LLEVÓ AL VETERINARIO Y LUEGO, LO DEVOLVIÓ A SU HÁBITAT.
MI COLEGA SABE QUE ME DEPRIMEN LOS DÍAS LLUVIOSOS Y POR ESO CERRÉ LAS PERSIANAS. ASÍ QUE DEJÓ ESTE DIBUJO PARA QUE ME SIENTA MEJOR
MI ESPOSO DONÓ 17 AÑOS DE CABELLO LARGO A UNA ASOCIACIÓN QUE HACE PELUCAS PARA NIÑAS CON CÁNCER
MI HIJO VA DISFRAZADO DE BLACK PANTHER A LOS REFUGIOS DE ANIMALES PARA ALIMENTAR A LOS GATOS EN ADOPCIÓN
MI NOVIO ESTABA TENIENDO UN PAR DE PROBLEMAS PARA CAMBIAR MI LLANTA PINCHADA. ESTE GRUPO DE CHICOS QUE APENAS HABLABAN INGLÉS NOS AYUDARON. NO QUISIERON ACEPTAR NINGÚN RECOMPENSA A CAMBIO
PERDÍ MIS GAFAS MIENTRAS HACÍA VARIAS COMPRAS EN UN CENTRO COMERCIAL. ALGUIEN LAS ENCONTRÓ CERCA DE MI AUTO Y LAS DEJÓ EN MI PUERTA
UN BARISTA ME VIO LLORAR Y ME REGALÓ ESTE DULCE JUNTO A UN ABRAZO
UN CARPINTERO DE MI CIUDAD CONSTRUYÓ UN PAR DE COBERTIZOS PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR Y SUS MASCOTAS
UNA COMPAÑERA VINO CON SU HIJA A CLASES Y EL PROFESOR LA SOSTUVO DURANTE TODA LA LECCIÓN PARA QUE ELLA PUEDA TOMAR APUNTES
ESTE TRANVÍA EN TURQUÍA SE DETUVO PARA QUE EL GATO PUDIERA BEBER AGUA
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