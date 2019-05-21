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Fotogalería

15 ‘héroes sin capa’ que le devolverán la fe en a humanidad

- 21/05/19

El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos que muestran situaciones que nos regresarán a muchos la fe en la humanidad.

  • DEJÉ MI IPHONE OLVIDADO EN UN AVIÓN. LOS EMPLEADOS DE LA AEROLÍNEA ME LO DEVOLVIERON JUNTO A ESTA FOTO

  • EL GATO DE MI PADRE NO FUE DESTETADO CORRECTAMENTE, ASÍ QUE MI PADRE LE DA DE BEBER AGUA TODOS LOS DÍAS CON UN VASO

  • ESTE GATITO CALLEJERO LLEGÓ A LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BRASIL EN UN DÍA LLUVIOSO. FUE CONTRATADO COMO TRABAJADOR HONORARIO Y SE LLAMA LEÓN.

  • ESTE NIÑO LE DIJO A SU DOCTOR QUE SU SUEÑA ERA CONOCER A BATMAN. EL DOCTOR SE DISFRAZÓ PARA CUMPLIR SU SUEÑO

  • ESTE PAR DE ABUELOS LE DIERON AGUA A UN COLIBRÍ DESHIDRATADO. NO LO DEJARON SOLO HASTA QUE VIERON QUE PODÍA IRSE

  • ESTE POLICÍA RESCATÓ A UN PEREZOSO PERDIDO EN UNA CARRETERA. LO LLEVÓ AL VETERINARIO Y LUEGO, LO DEVOLVIÓ A SU HÁBITAT.

  • MI COLEGA SABE QUE ME DEPRIMEN LOS DÍAS LLUVIOSOS Y POR ESO CERRÉ LAS PERSIANAS. ASÍ QUE DEJÓ ESTE DIBUJO PARA QUE ME SIENTA MEJOR

  • MI ESPOSO DONÓ 17 AÑOS DE CABELLO LARGO A UNA ASOCIACIÓN QUE HACE PELUCAS PARA NIÑAS CON CÁNCER

  • MI HIJO VA DISFRAZADO DE BLACK PANTHER A LOS REFUGIOS DE ANIMALES PARA ALIMENTAR A LOS GATOS EN ADOPCIÓN

  • MI NOVIO ESTABA TENIENDO UN PAR DE PROBLEMAS PARA CAMBIAR MI LLANTA PINCHADA. ESTE GRUPO DE CHICOS QUE APENAS HABLABAN INGLÉS NOS AYUDARON. NO QUISIERON ACEPTAR NINGÚN RECOMPENSA A CAMBIO

  • PERDÍ MIS GAFAS MIENTRAS HACÍA VARIAS COMPRAS EN UN CENTRO COMERCIAL. ALGUIEN LAS ENCONTRÓ CERCA DE MI AUTO Y LAS DEJÓ EN MI PUERTA

  • UN BARISTA ME VIO LLORAR Y ME REGALÓ ESTE DULCE JUNTO A UN ABRAZO

  • UN CARPINTERO DE MI CIUDAD CONSTRUYÓ UN PAR DE COBERTIZOS PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR Y SUS MASCOTAS

  • UNA COMPAÑERA VINO CON SU HIJA A CLASES Y EL PROFESOR LA SOSTUVO DURANTE TODA LA LECCIÓN PARA QUE ELLA PUEDA TOMAR APUNTES

  • ESTE TRANVÍA EN TURQUÍA SE DETUVO PARA QUE EL GATO PUDIERA BEBER AGUA

 

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