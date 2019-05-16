15 asombrosas e increíbles cosas que solo existen en Asia

Para nadie es un secreto que el continente asiático es completamente otro mundo por descubrir, por eso, el tío Notinerd realizó una recopilación de fotos que muestran algunas de las maravillas que se pueden encontrar allá.
EL PUEBLO DE NAGORO EN JAPÓN SOLO TIENE UNA HABITANTE QUE HA CREADO ESTAS MUÑECAS EN HONOR DE CADA PERSONA QUE ALGUNA VEZ VIVIÓ AHÍ.
EL TEMPLO DE KARNI MATA EN LA INDIA CONSIDERA A LAS RATAS COMO UN ANIMAL SAGRADO.
EN ALGUNAS PARTES DE ASIA PODRÁS ENCONTRAR DURIAN, CONOCIDA COMO LA FRUTA MÁS APESTOSA DEL MUNDO.
EN ALGUNOS SUPERMERCADOS DE ASIA PUEDES COMPRAR COCOS PARA ABRIR FÁCIL.
EN CHINA Y JAPÓN, PUEDES ENCONTRAR RESTAURANTES QUE TE SIRVEN LA COMIDA EN PEQUEÑOS INODOROS.
EN CHINA, IKEA TE PERMITE QUE PRUEBES SU CAMAS CON UNA PEQUEÑA SIESTA.
EN CHINA, INVENTARON ESTE CHALECO PARA QUE LAS MUJERES QUE SE SIENTEN INSEGURAS PUEDAN PROTEGER SU ESPACIO PERSONAL.
EN INDONESIA Y FILIPINAS PUEDES COMPRAR GASOLINA EN BOTELLAS DE COCA-COLA EN PEQUEÑOS PUESTOS EN LAS CARRETERAS.
EN JAPÓN Y CHINA, PUEDES CONSEGUIR COCA-COLA CLEAR. ES COCA-COLA SIN CARAMELO.
EN LOS CENTROS COMERCIALES DE CHINA EXISTEN LAS CÁPSULAS PARA ESPOSOS DONDE LAS ESPOSAS PUEDEN DEJAR A SUS MARIDOS PARA QUE LAS ESPEREN MIENTRAS ELLOS JUEGAN VIDEOJUEGOS.
ESTAS ESTRUCTURAS SE LLAMAN SUPERTREES Y SE ENCUENTRAN EN SINGAPUR. FUNCIONAN COMO JARDINES VERTICALES QUE LIMPIEN TODO EL AIRE DE LAS CIUDADES.
ESTE ES EL EDIFICIO LOTUS EN WUJIN, CHINA. ES EL EDIFICIO DE OFICINAS MÁS HERMOSO DEL MUNDO.
ESTE ES EL MERCADO MAEKLONG EN TAILANDIA, CONOCIDO POR ESTAR SOBRE LAS VÍAS DE UN TREN.
ESTE RASCACIELO EN LA CIUDAD DE GUIYANG EN CHINA CUENTA CON UNA CASCADA DE 108 METROS DE ALTURA.
LOS ASIENTOS EN LAS PARADAS DE AUTOBUSES SE CALIENTAN DURANTE EL INVIERNO EN COREA DEL SUR.
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