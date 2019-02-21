14 inventos increíbles que sólo se pueden encontrar en los países más desarrollados

El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos de inventos geniales que sólo podemos ver en los mejores países del mundo.
ACABO DE VER A ESTE HOMBRE TENER 3 CONVERSACIONES EN SUS 3 TELÉFONOS
COLGATE ESTÁ HACIENDO PUBLICIDAD EN HELADOS PARA RECORDARTE QUE DEBES CEPILLARTE LUEGO DE COMER UNO
CON ESTAS CADENAS NO HABRÁ COMO CONFUNDIRSE ENTRE LUZ Y VENTILADOR
EL HOYO DE ESTE CAMPO DE GOLF VA DIRECTO AL OCÉANO Y LAS PELOTAS QUE USAN SON 100% COMESTIBLES PARA LOS PECES
EN ALEMANIA EXISTEN LOS ESTACIONAMIENTOS PARA PERROS EN CADA NEGOCIO
EN CHINA PUEDES DAR UNA LIMOSNA A UNA PERSONA DE LA CALLE USANDO UN CÓDIGO QR
EN EL AEROPUERTO DE DALLAS INSTALARON UNA CENTRAL DE VIDEOJUEGOS, JUSTO EN LAS PUERTAS DE ABORDAJE
EN ESTADOS UNIDOS SE ESTÁ IMPLEMENTANDO UN VIDRIO DE SEGURIDAD QUE SÓLO PERMITE VER CLARAMENTE AL USUARIO DEL CAJERO AUTOMÁTICO
EN ESTE PROBADOR PUEDES VER CÓMO TE QUEDARÁ UN VESTIDO EN EL DÍA, TARDE Y NOCHE
EN JAPÓN EXISTEN SEMÁFOROS LED EN EL PISO PARA LOS ADICTOS A LOS SMARTPHONE
ESTOS SON CARBONES EN FORMA DE CRÁNEOS PARA LOS QUE QUIEREN HACER UN ASADO “DARKS”
JAPÓN LO HIZO OTRA VEZ, INVENTANDO ESTAS ALMOHADAS EN FORMA DE GATO QUE REACCIONAN A LAS CARICIAS
SABES QUE VIVES EN EL FUTURO CUANDO EL LAVAMANOS SE ESTÁ ACTUALIZANDO
UNA CÁMARA CHINA DETECTÓ QUE ESTA MUJER ERA UNA INFRACTORA RECURRENTE. RESULTÓ SER LA PUBLICIDAD DE UN AUTOBUS
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¿Cuál es su invento favorito?