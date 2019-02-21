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Fotogalería

14 inventos increíbles que sólo se pueden encontrar en los países más desarrollados

- 21/02/19

El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos de inventos geniales que sólo podemos ver en los mejores países del mundo.

  • ACABO DE VER A ESTE HOMBRE TENER 3 CONVERSACIONES EN SUS 3 TELÉFONOS

  • COLGATE ESTÁ HACIENDO PUBLICIDAD EN HELADOS PARA RECORDARTE QUE DEBES CEPILLARTE LUEGO DE COMER UNO

  • CON ESTAS CADENAS NO HABRÁ COMO CONFUNDIRSE ENTRE LUZ Y VENTILADOR

  • EL HOYO DE ESTE CAMPO DE GOLF VA DIRECTO AL OCÉANO Y LAS PELOTAS QUE USAN SON 100% COMESTIBLES PARA LOS PECES

  • EN ALEMANIA EXISTEN LOS ESTACIONAMIENTOS PARA PERROS EN CADA NEGOCIO

  • EN CHINA PUEDES DAR UNA LIMOSNA A UNA PERSONA DE LA CALLE USANDO UN CÓDIGO QR

  • EN EL AEROPUERTO DE DALLAS INSTALARON UNA CENTRAL DE VIDEOJUEGOS, JUSTO EN LAS PUERTAS DE ABORDAJE

  • EN ESTADOS UNIDOS SE ESTÁ IMPLEMENTANDO UN VIDRIO DE SEGURIDAD QUE SÓLO PERMITE VER CLARAMENTE AL USUARIO DEL CAJERO AUTOMÁTICO

  • EN ESTE PROBADOR PUEDES VER CÓMO TE QUEDARÁ UN VESTIDO EN EL DÍA, TARDE Y NOCHE

  • EN JAPÓN EXISTEN SEMÁFOROS LED EN EL PISO PARA LOS ADICTOS A LOS SMARTPHONE

  • ESTOS SON CARBONES EN FORMA DE CRÁNEOS PARA LOS QUE QUIEREN HACER UN ASADO “DARKS”

  • JAPÓN LO HIZO OTRA VEZ, INVENTANDO ESTAS ALMOHADAS EN FORMA DE GATO QUE REACCIONAN A LAS CARICIAS

  • SABES QUE VIVES EN EL FUTURO CUANDO EL LAVAMANOS SE ESTÁ ACTUALIZANDO

  • UNA CÁMARA CHINA DETECTÓ QUE ESTA MUJER ERA UNA INFRACTORA RECURRENTE. RESULTÓ SER LA PUBLICIDAD DE UN AUTOBUS

¿Cuál es su invento favorito? 

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