13 curiosidades de “La Montaña” de Game of Thrones que lo dejarán con la boca abierta

El próximo domingo 19 de mayo será transmitido el último capítulo de la serie de HBO ‘Game Of Thrones’, razón por la que está muy popular estos días.
El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos y datos curiosos del actor “La Montaña” que seguramente los dejarán impactados ►
AL CONTRARIO DE TODOS LOS ESTEREOTIPOS, LA MONTAÑA TIENE UN PERRO POMERANO.
Y ADORA MOSTRARLO EN INSTAGRAM
AL IGUAL QUE TOMARSE SELFIES CON SU ESPOSA
ASÍ ERA COMO LUCÍA EN LA UNIVERSIDAD CUANDO ERA LUCHADOR, POCO TIEMPO DE TOMAR LA DECISIÓN DE HACER LEVANTAMIENTO DE PESAS
ASÍ ES COMO LA MONTAÑA SE ALIMENTA EN SU “CHEAT DAY” UNA VEZ POR SEMANA.
EL ACTOR SE HIZO FAMOSO POR APARECER COMO “LA MONTAÑA” EN LA SERIE GAME OF THRONES.
ESTA PARECE UNA FOTO COMÚN Y CORRIENTE, HASTA QUE VES CÓMO LUCE UN TAZÓN DE TAMAÑO NORMAL EN LA MANO DE LA MONTAÑA.
HOY EN DÍA JÚLÍUS Y KELSEY SE HAN CONVERTIDO EN LA PAREJA DISPAREJA QUE RECORREN EL MUNDO A TRAVÉS DE INSTAGRAM.
JÚLÍUS ESTÁ CASADO CON UNA CANADIENSE LLAMADA KELSEY HENSON. CONTRAJERON NUPCIAS UN AÑO DESPUÉS DE CONOCERSE EN UN BAR.
MUY POCOS SABEN QUE JÚLÍUS ES PADRE DE UNA TIERNA NIÑA
SU HIJA CONFESÓ QUE LE EMOCIONA LAS COMPETICIONES DE SU PADRE Y QUE EN GRANDE QUIERE SER FUERTE COMO ÉL
SU NOMBRE ES HAFÞÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON, Y ASÍ ERA COMO LUCÍA CUANDO ERA NIÑO. SUS PADRES PENSABAN QUE SERÍA UN GORDITO ADORABLE.
UNO DE LAS CIENTOS DE TEORÍAS DECÍAN QUE ÉL TERMINARÍA SENTÁNDOSE EN EL TRONO. PERO SÓLO LO HIZO PARA INSTAGRAM
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