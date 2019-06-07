13 curiosidades y detalles ocultos de ‘Up’ que la hacen la película más genial de Pixar

El tío Notinerd realizó una recopilación de fotos en el que se ven algunos de los detalles que seguramente no habíamos notado de la película de Pixar ‘UP’, los cuales la hacen una de las más geniales de la compañía.
AL FINAL DE LA PELÍCULA, ESTÁN DICIENDO LOS COLORES DE LOS AUTOS QUE PASAN. MIENTRAS QUE CARL Y RUSSELL DICEN BIEN LOS COLORES, DUG SOLO DICE GRIS PORQUE LOS PERROS SOLO VEN BLANCO Y NEGRO.
AL PRINCIPIO DE LA PELÍCULA, PODEMOS VER CÓMO PASAN LOS AÑOS Y EL PUEBLO SE CONVIERTE EN UNA GRAN CIUDAD.
CARL RECIBE CONSTANTEMENTE CARTAS DE OFERTAS DE VIAJES A VENEZUELA POR AQUELLOS BOLETOS QUE COMPRÓ Y NUNCA PUDO USAR.
CARL Y ELLIE PASAN EL DÍA DE SU BODA SERRUCHANDO Y MARTILLANDO PORQUE EN INGLÉS ESTA ES UNA REFERENCIA A QUE ESTABAN TENIENDO RELACIONES.
CUANDO ELLIE LE ENTREGA EL LIBRO E AVENTURAS A CARL, SE PUEDE VER LA CINTA ADHESIVA Y PLUMAS QUE USO PARA COMPLETARLO.
CUANDO ESTA POR DESPEGAR, SE PUEDEN VER LOS CILINDROS DE HELIO EN SU JARDÍN.
DUG LOGRA RASTREAR A KEVIN PORQUE ES UN GOLDEN RETRIEVER, UNA RAZA ESPECIALISTA EN ESTO. SIN EMBARGO, LOS OTROS PERROS SON UN DOBERMAN, ROTTWEILER Y BULLDOG QUE SON ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD.
EL DÍA QUE EMPIEZA SU VIAJE CON LOS GLOBOS, RETIRA LA ANTENA DE SU TECHO PARA QUE NO SE PINCHEN.
EL PERSONAJE DE RUSSELL FUE PENSADO PARA TENER SIMILITUDES CON CARL CUANDO ERA PEQUEÑO. AMBOS AVENTUREROS Y ESTE GUIÑO SE VE EN ESTOS PEQUEÑOS DETALLES.
EL VILLANO SE LLAMA CHARLES MUNTZ EN REFERENCIA A CHARLES MINTZ, UN PRODUCTOR DE CINE QUE LE ROBO LOS DERECHOS DE AUTOR DEL PERSONAJE OSWALD EL CONEJO A WALT DISNEY.
LOTSO EL OSO DE TOY STORY 3 HACE UNA PEQUEÑA APARICIÓN EN ESTA ESCENA.
SEGÚN LOS DIRECTORES, DISEÑARON A CARL CON UNA CABEZA Y LENTES CUADRADOS PARA SIMBOLIZAR SU TERQUEDAD Y RECLUSIÓN. POR ESO DE NIÑO TIENE UNA CABEZA REDONDA SIMBOLIZANDO TODO LO CONTRARIO.
TODOS LOS OBJETOS DE ELLIE ERAN REDONDEADOS, MIENTRAS QUE LOS DE CARL SON CUADRADOS ASÍ SIMBOLIZANDO LO DIFERENTE DE SUS PERSONALIDADES.
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¿Ya los habían notado?