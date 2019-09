12 papás que “odiaban a las mascotas” pero que fueron transformados por la ternura

“Mi padre odiaba a mi gata, pero cuando me fui a vivir sólo me dijo: “Llévate lo que quieras, pero campanita es mía”

“Mi padre dijo que no había dinero para mantener al perro y este es él construyéndole una casa con azotea 2 años después”

“Mi madre que odiaba a los gatos, ahora no puede empezar la cena si el michi no está sentado en su lugar”

“Mi padre no quería perros. Pero ahora el perro me envía mensajes de texto y me llama hermano”