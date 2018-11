WTF: Profesora califica con memes a sus estudiantes y divierte a las redes

De esos profesores que se ganan el amor de sus estudiantes, de esos docentes lomo plateado, Power Ranger rojo y todos esos comparativos que los hacen únicos; pues de ahí llega Ainee Fatima, maestra de inglés en un colegio Illinois, Estados Unidos, quien no encontró manera mejor que calificar a sus estudiantes con memes.

Como una “motivación” de trabajo la docente de 27 años decidió incluir esta alternativa para que sus estudiantes pudieran cumplir con sus tareas.

Los videos de sus calificaciones se conocieron a través de las redes sociales, por esta Ainee confesó qué la motivó a calificar de tal manera:

“Necesitaba una manera de expresar mis emociones a mis estudiantes mientras calificaba… Creo que los memes y los GIF son una parte tan importante de la cultura de los mensajes de texto ahora que tenemos una reacción y un meme para todo. Pensé, ¿por qué no usarlo para calificar?”

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ

— axneef (@axfxq) 17 de octubre de 2018