¡WTF! Mujer halló un diente con sangre en un paquete de nueces

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales, la experiencia que tuvo que vivir una mujer de Ravenna, Ohio, Estados Unidos, cuando se llevó una desagradable sorpresa mientras estaba comiendo un paquete de nueces.

La mujer, que estaba viajando en auto con su madre, llevó a su boca un puñado de nueces y masticó algo muy duro, que de inmediato escupió en la palma de su mano.

Cuando abrió la mano, encendió la luz y descubrió que lo que había masticado era un diente humano, y lo peor y más extraño del caso, es que no era suyo.

La mujer declaró a Fox News:

“Me enfadé mucho, estaba llorando, me levanté dos o tres veces, no podía creer lo que me había pasado”