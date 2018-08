¡WTF! Heladería inventa helado con sabor a cheetos y rompe recórd en ventas

Aunque no lo crean, una heladería de Estados Unidos llamada Big Gay Icecream, la cual se ha caracterizado por crear helados únicos, acaba de lanzar uno con sabor a Cheetos.

El extraño invento, llamado ‘Cheat-Oh’, que consiste en un helado sabor a vainilla cubierto con Cheetos triturados, se ha transformado en uno de los productos más vendidos de las últimas semanas de la heladería.

El helado, ha llegado a ser tan exitoso, que la tienda ha tenido que extender su promoción tres veces seguidas, algo que nunca había pasado.

¿Se atreverían a probarlo?

Aquí un video:

This ice cream was made for Cheetos lovers 😳 pic.twitter.com/zpPaJGyQR2

— FOOD INSIDER (@InsiderFood) 23 de mayo de 2018