Whitesnake lanzará su nuevo álbum a mediados de este año

La banda británica de hard rock fundada en el año 1978, Whitesnake, lanzará nuevo trabajo discográfico para mediados de este año.

Después de que la banda le realizó un sentido homenaje a Deep Purple, su líder, David Coverdale, afirmó que ‘Flesh & Blood’, el próximo trabajo discográfico de la banda, saldrá a mediados de este año. Frente a los sonidos incluidos en el disco, Coverdale dijo que:

“tiene todos los elementos que necesito para llamarlo Whitesnake, pero con una capa vibrante y fresca de pintura”.

Aunque aún no hay ningún tipo de adelanto del disco, Coverdale dijo que el primer single se llama ‘Shut Up and Kiss Me’ y saldrá muy pronto, ‘Les va a encantar’, dijo el líder de Whitesnake.