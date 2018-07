¿Volverá la banda británica Oasis a los escenarios?

El cantante Liam Gallagher ha pedido a su hermano Noel que vuelvan a conformar la banda Oasis, la mítica banda de rock británica que se separó en el 2009. Gallagher escribió un mensaje en Twitter donde dice que:

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can’t drink alcohol now that’s the BeZarist thing you’ve done yet I forgive you now let’s get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de julio de 2018