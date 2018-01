Viuda de Chester Bennington revela nostálgico detalle para el cumpleaños del músico

Han pasado ya seis meses desde que conocimos aquella cruda noticia que avisó sobre la muerte de Chester Bennington, pero sus fans se rehúsan a olvidar su memoria, por eso las visitas nunca faltarán en su casa ubicada en Palos Verdes Estates, California.

El próximo 20 de marzo Chester estaría de cumpleaños, por este motivo su esposa, Talinda Bennington, avisó que tiene planes para conmemorar tan importante fecha en su calendario.

Se trata de un homenaje especial, en el que según escribió en su cuenta de Twitter, se trata de un monumento en memoria a su esposo: “Estamos (nuestra familia y la banda) decidiendo cuál será el mejor lugar para un memorial permanente. Es una gran decisión, y agradecemos su respeto y paciencia. Los queremos”.

We have moved into a new home…and the well meaning fans that still come to the house, are disturbing our tenants. We (our family & the band) are deciding on the best place for a permanent memorial. It’s a big decision and your respect & patience is appreciated. We love you all

