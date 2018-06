Vinnie Paul quería que en su funeral sonara el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses.

El pasado sábado, despertamos con la trágica noticia de la muerte de Vinnie Paul, baterista y fundador de la banda de metal estadounidense, Pantera.

A sus 54 años, Paul logró dejar un legado importante dentro del mundo del metal y el rock de los últimos tiempos. En una oportunidad, durante una entrevista para Metal Hammer, el baterista reveló que le gustaría que el día que muriera, le gustaría que en su funeral sonara el ‘Appetite for Destruction’, disco de Guns N’ Roses:

“Me gustaría que la gente celebrara lo que hemos hecho y que tuvimos una gran vida. No me gustaría que mi funeral fuera algo triste y cursi. Me gustaría que sonara el álbum completo, ‘Paradise City’ y ‘Welcome to the Jungle’ entregarían una vibra positiva”