El ‘video porno’ por el que casi le cierran el Instagram Greeicy Rendón

Tranquilos, tranquilos, nadie le cerró el Instagram a esta mamacita, pero lo que pasó en la grabación del video de su canción ‘Más fuerte’ es para partirse de risa.

La cantante y actriz colombiana, Greeicy Rendón, publicó un video en el que pareciera que estuviera teniendo relaciones sexuales, pero no es así. Las imágenes que se muestran en el clip, hacen parte de una escena que no llegó a ser incluida en su nuevo video musical, en el que se suponía debería verse la manera en la que hace ejercicio y boxea.

“No me había fijado y yo tenía unos videos guardados de cuando estábamos viendo lo que habíamos grabado para el video y los estaba viendo y no puedo de la risa. Era un plano de mí haciendo abdominales, eran con las piernas y la vaina como que me estaba costando”, dijo Greeicy en un video que publicó en Instagram, refiriéndose al clip, y agregó: “Qué risa, nos reímos mucho en este momento porque, si no se sabe lo que estaba haciendo, se ve muy chistoso”.

La cantante subió los videos en Instagram Stories, y ya no están disponibles, sin embargo, el usuario juanmartinhr los subió a su cuenta: