El video de un niño frente al espejo que está causando terror en las redes sociales

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video que está causando terror en los internautas, pues en él, se ve a un niño mirarse al espejo, pero en un momento, su reflejo se mueve más rápido y se quita primero que él.

Varias personas aseguran que se trata del efecto “Rolling Shutter”, el cual distorsiona la imagen de alguien en un video, otros dicen que el clip está editado o que el menor está ‘poseído’.

¿Qué piensa usted?

Aquí el video:

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY

— jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 de agosto de 2018