Con video, Metallica hace un llamado al mundo para combatir el hambre

La banda liderada por James Hetfield sacó un tiempo para hacer un llamado a todos sus fans alrededor del mundo.

Los más necesitados y quienes no cuentan con una voz de impacto para generar conciencia recibieron la ayuda de Metallica, quienes hicieron una invitación para que el próximo 23 de mayo todos se unan en el marco de su benéfica All Within My Hands.

La convocatoria, que fue realizada a través de las redes sociales, en colaboración con Feeding America, mencionó las organizaciones con las que los seguidores pueden contactarse.