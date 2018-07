¡El vídeo más visto de la historia de YouTube es de los años 90, y es de rock!

Supuestamente el año pasado la canción del género urbano Despacito se había coronado como una de las canciones con más reproducciones de los últimos tiempos y, por ende, de uno de los vídeos más vistos en Youtube.

Pero, no hay nada más alejado de la realidad, pues según la revista Forbes, November Rain, de la mano de Axl Rose, Slash y compañía con la icónica banda de rock Guns ‘n’ Roses, ha batido el récord y superó los 1.000 millones de visitas en toda la historia de YouTube.

El vídeo fue lanzado en 1992 y además, presume el récord de ser uno de los más costosos de la historia, pues presenta una banda sinfónica tocando y un escenario increíble. Junto con Estranged y Don’t Cry forman una trilogía cuyo valor de producción superó los 6.5 millones de dólares.

Se estima que en 2017, ‘November Rain’ alcanzó un promedio de 560.000 visitas diarias en Youtube. Esto, en gran parte, es gracias a la gira en la que la banda se reunió nuevamente llamada Not In This Lifetimecuando en ese mismo año ofrecieron 13 shows en Latinoamérica. En Colombia se presentaron en Medellín