[Video] Luchador escupe a una niña y su padre le pega qué ‘levantada’

El video que circula en redes sociales muestra como dos peleadores de Lucha libre en California cumplen su papel de rudos ante los asistentes del evento, pero lo que no se esperaba era la reacción de un padre, cuando uno de estos peleadores no la saludo a su y de paso la escupió.

El luchador Devin Danger ahora está en el ojo del huracán en las diversas redes por la reacción que tuvo con la pequeña al escupirle un chicle por lo que a la noche siguiente de dicho evento le toco dar excusas de lo sucedido diciendo que no fue la intención de arrojárselo a la niña.

Devin no salió bien librado esa noche, no por el encuentro oficial que tendría en el cuadrilátero, sino por la desbandada de golpes que le dio el padre de la pequeña el cual no pudo ser identificado.