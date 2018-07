VÍDEO: Joven quiso hacer el viral de moda con su cacatúa y terminó humillado

Un joven estaba en casa junto a su pareja y su cacatúa cuando de pronto se le ocurrió la gran idea de realizar el #WhatTheFuckChallenge. Tal y como se ve en el vídeo, el muchacho toma una cobija y se esconde una y otra vez mientras que su mascota lo mira. Y luego de pronto desapareció,la ave queda asombrada y segundos después, la cacatúa se alegró de que su dueño haya desaparecido y esto causó bastante gracia a la novia.

La cacatúa empezó a bailar luego que su dueño desapareciera, incluso gritó de la alegría.

Vea el vídeo aquí:

The best reaction to the What The Fluff challenge 😂😂 pic.twitter.com/GOSNOYw8wn

— Nature is Amazing 🌴 (@AMAZlNGNATURE) 5 de julio de 2018