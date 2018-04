El video con el que aseguran Thom Yorke caminó por el centro de Bogotá

Después de uno de los conciertos más esperados en nuestro país y con referentes como Mick Jagger, quien salió a comer oblea en Bogotá, y de paso recordando cuando los integrantes de Metallica se fueron a dar un paseo por el centro de la ciudad, pues no es nada raro que las estrellas del rock salgan a darse un paseo y sean vistos por ahí caminando.

Sin embargo muchos creían que con Thom Yorke sería diferente, pero el joven José Antonio, usuario de Twitter, publicó un video con el que asegura haberse encontrado al líder de Radiohead paseando por el centro de Bogotá acompañado por uno de sus escoltas:

Me encontré a Thom Yorke comprando esmeraldas en el centro de Bogotá, y su gorila no me dejó tomarme lo que viene siendo la foto del recuerdo. Solo le dije "Hi Thom” y se alejó por siempre. Está bien viejito. BAI pic.twitter.com/YbytsXe54s

— José Antonio ★ (@Negonioo) April 25, 2018