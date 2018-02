Vean la manera como Metallica honró A Cliff Burton en vivo

Luego de la conmemoración que se realizó en el condado de Alameda con el ‘Cliff Burton Day’, la agrupación hizo su propio homenaje para recordar a su mítico bajista que hubiese cumplido 56 años el pasado 10 de febrero.

Fue el mismo 10 de febrero en un show que la agrupación aprovechó para homenajear a tocando Orión, un tema instrumental que hace parte del “Master of Puppets” y que compuso el mismo Cliff Burton junto a Hetfield y Ulrich.

Lars fue quien twitteó: “esta noche tocamos Orion, para Cliff… la primera vez en casi un año. Fue un momento muy especial. Gracias Turin por tu generosidad y buena onda”.

Threw in Orion tonight for Cliff.. the first time in almost a year. A very special moment. Thank you Turin for your generosity and warm vibes. 🇮🇹 #wanna #metinturin #cliffburton pic.twitter.com/v0HjEZ2atT

— Lars Ulrich (@larsulrich) February 11, 2018