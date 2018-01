Vean la legendaria escena de Los Simpson que convirtieron en videojuego

Un fanático de Los Simpson transformó una de las escenas más famosas de la serie en algo como un videojuego y ha tenido muy buen recibimiento.

Se trata de la escena “Steamed Hams”, si, Hamburguejas al vapor. Este capítulo nos muestra lo difícil que es impresionar al jefe, más cuando corres con suerte de perdedor como la de Seymour Skinner, quien invitó al inspector Archundiaa comer a su casa, pero todo termina encendido en llamas.

Partiendo de esto, el usuario ArtFond1987 creó la escena en videojuego, motivo de halagos por los usuarios de las redes sociales:

Steamed Hams but it's the arcade game from 1991. #pixelart #SteamedHams #Memes pic.twitter.com/KZ0OFGu2XH

— ARTFONPRO (@ArtFon1987) January 21, 2018