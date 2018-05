‘Uñas muela’, la loca tendencia de manicure que se volvió viral

Internet está lleno de cosas que nos sorprenden cada día. Ahora, Nail Sunny, una empresa rusa que se dedica a hacer manicure artístico, diseñó algo que ya se sale de lo ‘normal’, y es verdaderamente extraño y extremo.

Nail Sunny inventó la particular moda ‘uñas muela’, las cuales enseña a hacer a través de un video que subió a Instagram, que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones y 15 mil me gusta, sin embargo, la mayoría de los comentarios hacen referencia a que no es una buena idea o look.

Aquí el video: