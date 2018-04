Twitter encuentra el primer meme de la historia (1921)

Que las redes sociales lleven siendo una tendencia hace más de una década y que los memes sean hoy en día uno de los motivos para que los usuarios expongan las situaciones de la vida, no significa que hace 97 años la gente no se divirtiera.

Precisamente fue a través de las redes sociales, más exactamente en Twitter, donde se contempla la teoría del hallazgo del primer meme, y para ser más precisos, fue en 1921 cuando la revista ‘Judge’ publicó una imagen comparativa: la primera refleja cómo creemos que nos vemos cuando nos toman una foto con flash y la otra nos muestra como en realidad salimos.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy

— wida (@YoRHaw) April 15, 2018