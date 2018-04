El trino del senador Roy Barreras en contra de ‘Infinity War’ que tiene muerto de risa Internet

‘Avengers: Infinity War’, una de las películas más esperadas por los fanáticos del universo Marvel, fue estrenada este fin de semana en el país, convirtiéndose en unas de las más vistas en el territorio colombiano.

Vea también: Recordemos el Universo Marvel antes de ver ‘Infinity War’

Tanto ha sido su popularidad, que el senador del Partido de la U, Roy Barreras, decidió que era ‘buena idea’ llevar a sus pequeños hijos a la proyección de la película, sin embargo, no le gustó para nada y acusó a la producción de fascista, a través de un trino en su cuenta oficial de Twitter.

En el trino, Barreras escribió que salió desilusionado de la película por la manera en la que se promueve la ‘violencia’ y el ‘genocidio’ en los niños, y que no dejará el asunto así.

El comentario del senador, ha generado críticas y risas entre las personas que lo han visto.

Aquí el trino y algunas de sus respuestas:

Llevé a mis hijos pequeños a ver la película “Avengers Infinity War”. Sorprende que nadie haya advertido el mensaje fascista triunfante que transmite y legitima formas de genocidio y es para niños! No creo que haya ingenuidad en Marvel. Pediré a autoridades evaluar e intervenir!

Senador, sencillo, si sigue la línea de la historia tendría luces de lo que se vería, no cree? O haga la facil, yo por ejemplo cuando estoy con mi pequeña hija viendo Tv y sale usted, o cambio el canal, o apago el Tv. No me gusta dejarla ver aún cosas de villanos.

— Samuel Gutierrez (@SamuelGutiLos) 30 de abril de 2018