¿Qué trae Gorillaz para el Estéreo Picnic? Pues así le fue en el Vive Latino

Así como estamos a la espera de Gorillaz y su llagada al Festival Estéreo Picnic, pues en México se anticiparon y vivieron una total fiesta gracias a la agrupación que nosotros queremos ver el próximo sábado 24 de marzo.

Los asistentes al Vive Latino no se aguantaron las ganas de publicar fotografías y videos de la monumental agrupación liderada por Damon Albarn, quienes se mandaron con sus clásicos y por supuesto las canciones que hacen parte de Humanz, su primer disco después de siete años.

Vean el setlist con el que se mandaron en el Vive Latino:

M1 A1

Last Living Souls

Rhinestone Eyes

Tomorrow Comes Today

Every Planet We Reach Is Dead

Saturnz Barz

19-2000

Superfast Jellyfish (con De La Soul)

On Melancholy Hill

El Mañana

Charger (con Pauline Black)

Strobelite (con Peven Everett)

Andromeda

Sex Murder Party (con Jamie Principle)

Garage Party (con Little Simz)

Stylo (con Peven Everett)

Dirty Harry (con Bootie Brown)

Feel Good Inc. (con De La Soul)

Hong Kong

Kids With Guns

Clint Eastwood

Ahora las reacciones de los espectadores: