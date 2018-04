Top 100: listado revela la mejor canción británica de todos los tiempos

Sin importar que sean casi diez años de ruptura y división de parte de los hermanos Gallagher, Oasis aún sigue siendo una banda influyente en el género, y así lo demuestran los fanáticos del rock británico.

De esta manera lo demuestra el listado creado por Radio X, quien en un ranking de 100 canciones, eligieron la número uno y fue para ‘Live Forever’, canción que hace parte del álbum “Definitely Maybe” de 1994.

Como buen ranking, se evidenció las divisiones de opiniones, teniendo en cuenta que Oasis pasó por encima de agrupaciones como The Smiths, Pink Floyd, Radiohead, Manic Street Preachers, The Verve, The Who, Queen, David Bowie y The Stone Roses.

A continuación las 25 posiciones del listado que pueden revisar aquí.

01. ‘Live Forever’ (Oasis)

02. ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen)

03. ‘Don’t Look Back in Anger’ (Oasis)

04. ‘I Am the Resurrection’ (The Stone Roses)

05. ‘Bitter Sweeet Symphony’ (The Verve)

06. ‘Wonderwall’ (Oasis)

07. ‘Slide Away’ (Oasis)

08. ‘There Is a Light That Never Goes Out’ (The Smiths)

09. ‘Champagne Supernova’ (Oasis)

10. ‘I Bet You Look Good on the Dance Floor’ (Arctic Monkeys)

11. ‘I Wanna Be Adored’ (The Stone Roses)

12. ‘Heroes’ (David Bowie)

13. ‘A Certain Romance’ (Arctic Monkeys)

14. ‘Life on Mars?’ (David Bowie)

15. ‘Stairway to Heaven’ (Led Zeppelin)

16. ‘Common People’ (Pulp)

17. ‘Wish You Were Here’ (Pink Floyd)

18. ‘Gimme Shelter’ (The Rolling Stones)

19. ‘She Bangs the Drums’ (The Stone Roses)

20. ‘Not Nineteen Forever’ (The Courteeners)

21. ‘Sally Cinnamon’ (The Stone Roses)

22. ‘A Day in the Life’ (The Beatles)

23. ‘Fool’s Gold’ (The Stone Roses)

24. ‘Dakota’ (Stereophonics)

25. ‘How Soon Is Now?’ (The Smiths)