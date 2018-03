Tomar cerveza: secreto para vivir 104 años según abuela

Mildred Bowers, es una mujer de 104 años, proveniente de Carolina del Sur, Estados Unidos, que afirma que el secreto para vivir todo ese tiempo es beber todos los días cerveza.

La anciana asegura que para mantenerse en buen estado de salud, bebe medio litro de cerveza a la misma hora todos los días, pues dice que para que funcione se debe tomar a las cuatro de la tarde. Bowers empezó ese hábito desde hace muchos años y afirma que no piensa dejarlo, pues según ella es su medicina.

El médico de la mujer fue quien la autorizó a seguir esa rutina, pues asegura que no le hace ningún daño, y la mantiene más sana y contenta.

“Es mi trago favorito y me hace sentir bien. Por fin una medicina que me gusta; nunca se me olvida de tomar”, dijo Bowers para WCSC Live 5 News.

La mujer, quien recientemente cumplió años, celebró de la mejor manera, llena de cerveza y rodeada de las personas que más la quieren y que la apoyan a diario en su decisión.

¡A beber pola!