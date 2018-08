¡Toma mi maldito dinero! Nintendo lanza reloj con forma de Game Boy

Esos recuerdos de Game Boy que toda una generación tiene, y cómo no, si con este dispositivo de Nintendo muchos empezaron a conocer juegos como Pokémon, Mario Bros, Tetris, Donkey Kong y demás títulos pertenecientes a la compañía nipona.

Pues ahora el Game Boy está de regreso pero en forma de reloj, así es, esta maravilla, según la cuenta de Twitter de Nintendo NY anunció el lanzamiento del dispositivo:

Con un precio “accesible”, como muchos lo dicen, este reloj tiene un costo de 25 dólares. Así que solo hay que alistar el dinero y portar con orgullo este Gabe Boy que ahora lo podremos llevar como un reloj.

Check out this Game Boy inspired wristwatch! Now available at #NintendoNYC $24.99 +tax. pic.twitter.com/SV7STPaFxY

— Nintendo NY (@NintendoNYC) 17 de agosto de 2018