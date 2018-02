Thom Yorke es solo un pequeño imbécil, egocéntrico y narcisista: Roger Waters

Las acaloradas acusaciones entre el ex Pink Floyd, Roger Waters, y la voz de Radiohead, Thom Yorke, aún no para. Después del choque de diferencias tras la negativa de Yorke al negarse al boicot cultural contra Israel, Waters revivió el tema y sin pelos en la legua.

En conversación con Red Defensora Australiana Palestina (APAN), Roger se refirió a la actitud de algunos de sus colegas, ampliando la del líder de Radiohead, contando como iniciaron las diferencias entre ambos:

“Tuve un largo intercambio de correos electrónicos con él y al final me dijo ‘Está bien, abandonaré el negocio de la música, finalmente me has convencido’. Él solo estaba siendo sarcástico, es un idiota. No pudimos ni tener una conversación. Es solo un pequeño imbécil, egocéntrico y narcisista”, aseguró.