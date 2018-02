Theory of a Deadman, banda protagonista con su canción ‘Straight Jacket’

Hoy en El Gallo viajamos hasta Vancouver, Canadá, donde nació esta agrupación llamada Theory of a Deadman, una banda conocida por sus sonidos de post-grunge, rock y heavy metal cimpuesta por yler Connolly, el guitarrista David Brenner y el bajista Dean Back.

Fue el 17 de septiembre del 2002 cuando esta agrupación lazó su álbum debut titulado ‘Theory Of A Deadman”, así es, el mismo nombre de la banda.

Hoy a El Gallo llega Theory of a Deadman como banda protagonista con su canción ‘Straight Jacket’.

Discografía

2002: Theory of a Deadman

2005: Gasoline

2008: Scars & Souvenirs

2011: The Truth Is…

2014: Savages

2017: Wake Up Call