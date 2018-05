‘The Pick of Destiny’, la comedia musical de Tenacious D, tendrá secuela

Tenacious D, el proyecto musical liderado por Jack Black y Kyle Glass, anunció que ‘The Pick of Destiny’, la comedia musical que publicaron en el año 2006, tendrá una secuela y será estrenada en octubre de este año.

Durante una presentación de Tenacious D en el Shaky Kneed Music Festival, Jack Black aseguró:

“No tenemos idea dónde lo podrán ver, pero hemos decidido que sucederá y la publicaremos”

Aunque no existen muchos detalles sobre la película, esperamos que al igual que la primera, se convierta en una producción de ‘culto’, en donde podamos ver a artistas de talla como Dave Grohl, Ronnie James Dio, Ben Stiller, Meat Loaf, Amy Adams y John C. Reilly, quienes hicieron parte de la primera parte de ‘The Pick of Destiny’.

Aquí un video de ‘The Pick of Destiny’ 1: