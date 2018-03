The National también estará en el Festival Estéreo Picnic 2018

La banda estadounidense, The National, formada en Cincinnati, Ohio, por los amigos Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Bryan Devendorf y Scott Devendorf, visitará Colombia el próximo 25 de marzo.

En 1999, los amigos de Cincinnati formaron la agrupación, y los dos nombres considerados fueron: “The National” o “American Mary”, quedando finalmente, el primero.

Al principio, algunos de los miembros de la banda continuaron con sus trabajos, sin embargo, se mantenían constantemente involucrados con el Internet a finales de los años noventa, y así lograron lanzar su primer álbum, ‘The National’ en el año 2001 por Brassland Records, con el que nos les fue muy bien.

Sin embargo, en el año 2003, lanzaron ‘Alligator’, el cual tuvo muy buena recepción y aceptación por parte de la críticos musicales, alcanzando altos puestos en las listas de “Álbum del Año” en LA Times, Insound, Uncut, entre otras.

El estilo musical de The National, ha sido comparado con Joy Division, Leonard Cohen, Wilco, Depeche Mode, U2 y Nick Cave and The Bad Seeds.

Discografía:

The National (2001)

Sad Songs for Dirty Lovers (2003)

Alligator (2005)

Boxer (2007)

High Violet (2010)

Trouble Will Find Me (2013)

Sleep Well Beast (2017)

De seguro, The National dará un increíble espectáculo en el Festival Estéreo Picnic. Se presentaran el domingo 25 de marzo en el escenario Budweiser a las 10:45 p.m.