The Kooks lanzarán nuevo álbum y ya hay dos adelantos

Recientemente, la banda de indie-rock británica, The Kooks, finalizó su tour por Sudamérica, llenando de alegría a sus fanáticos, sin embargo, la emoción no quedó ahí, pues la banda lanzará en agosto su quinto álbum ‘Let’s Go Sunshine’.

The Kooks ha estado trabajando en su retorno discográfico y por fin la espera terminó, desde el próximo 31 de agosto, los fanáticos de la banda británica podrán disfrutar en su totalidad de ‘Let’s Go Sunshine’. Luke Pritchard, vocalista de la banda, declaró sobre el disco que:

“Realmente seguí la misión de componer para la banda las mejores canciones que haya escrito jamás… Tenía que ser nuestro Rubber Soul, Lola, Definitely Maybe. Un apropiado linaje inglés”.

Este es el tracklist del álbum:

01. (Intro)

02. ‘Kids’

03. ‘All the Time’

04. ‘Believe’

05. ‘Fractured and Dazed’

06. ‘Chicken Bone’

07. ‘Four Leaf Clover’

08. ‘Tesco Disco’

09. ‘Honey Bee’

10. ‘Initials for Gainsbourg’

11. ‘Pamela’

12. ‘Picture Frame’

13. ‘Swing Low’

14. ‘Weight of the World’

15. ‘No Pressure’

Aquí les mostramos ‘No Pressure’ y ‘All the Time’, dos adelantos del nuevo álbum de The Kooks: