The Cure volverá al estudio de grabación, así lo anunció Robert Smith

El próximo 24 de junio, se llevará a cabo El Festival Meltdown, el cual será organizado este año por The Cure, la banda británica de rock liderada por Robert Smith. El evento contará con la presencia de importantes bandas exponentes del rock como Deftones, Placebo, My Bloody Valentine, Mogwai, Nine Inch Nails, entre otras.

Las noticias con The Cure no paran ahí, pues recientemente, Smith reveló en una entrevista para BBC 6 Music, que escribió nuevas canciones que publicará junto a la banda.

Smith declaró que:

“He escuchado como nunca nueva música en los últimos seis meses. De repente, me enamoré de la idea de escribir nuevas canciones, así que me ha resultado muy bien. Reservé algo de tiempo para hacer algunos demos el próximo mes. Algunos de ellos son realmente buenos, otros no tan buenos. Nunca quise estar en una posición en la que me obligaba a escribir, nunca me he sentido cómodo con eso”.

Recordemos que la banda británica no publica nuevo material desde 2008, con su último álbum de estudio ‘4:13 dream’.

Aquí la entrevista: