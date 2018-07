The Cure celebró su 40 aniversario con un gran show

Robert Smith y su banda, hicieron vibrar al público celebrando su aniversario tocando casi 30 canciones en su set. En el British Summer Time 2018, este fin de semana dieron un show de más de 2 horas.

The Cure era la banda principal del cartel, pero artistas como Roger Waters, Eric Clapton, Interpol y hasta Bruno Mars le hicieron antesala a la legendaria banda británica. El sábado 07 de Julio fue elegido como el día en conmemoración a la banda encargada de difundir el sonido obscuro y underground del rock.

La banda tocó canciones como: ‘Pictures of you’, ‘The end of the world’, ‘Lovesong’, ‘Just like heaven’,’Lullaby’, ‘Friday I’m in love’, y otras más.

Vea aquí los vídeos de la presentación de la esta banda británica que sigue dándolo todo en el escenario.

The Cure tocando en vivo ‘Friday I’m in Love’ en Londres el pasado Sábado 07 de Julio