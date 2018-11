Tenista alemán al borde del llanto luego de ser abucheado por ganarle a Roger Federer

El tenista alemán Alexander Zverev le ganó al suizo Roger Federer en el O2 y fue abucheado por el público, porque según él:

El alemán explicó para el medio ABC Tenis que fue lo que sucedió y por qué cree que el público reaccionó de esa manera:

Zverev comentó:

«El público no se dio cuenta. Luego me molestó un poco (el comportamiento), y al final me sentí triste un poco con el abucheo y por esa reacción. Tal vez no sabían lo que realmente había pasado. Pero al final le pedí perdón a Roger en la red y dijo: “Mira, ni siquiera tienes que disculparte. Todo esto es parte del juego. Esto sucede»