¿Cómo surgió el famoso meme del ‘Ferrari’? + Los mejores memes del ‘Ferrari’

Durante esta semana, se volvió tendencia en las redes sociales la famosa pregunta ‘¿Cuándo has visto una Ferrari?’, la cual fue compartida por miles de usuarios de América Latina, los cuales la completaban con alguna idea para responder diferentes situaciones que se presentan en la vida.

Según el medio Merca2.0, el origen del fenómeno viral, surgió de una entrevista que le realizaron al actor mexicano Fernando Valencia, que frente a la pregunta de si se haría un tatuaje respondió:

“A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”