Sujeto destruye tienda de videojuegos porque no le gustó Fallout 76

Bueno, para comenzar cabe resaltar que alguna vez nos hemos sentido un poco enfadados porque el videojuego del que tanto esperábamos no era lo que creíamos, pero eso no significa que debamos desquitarnos con los menos implicados: en este caso con la tienda de videojuegos.

Esto fue lo que pasó en uno de los GameStop de Estados Unidos, donde un gamer llegó enfurecido porque el Fallout 76 no era lo que realmente estaba esperando. Cuando llegó de nuevo hasta la tienda para exigir el reembolso de dinero, el gerente le dijo que sus argumentos no eran válidos para devolver el dinero.

Ante la furia, Tarenthis Campbell, uno de los compradores, grabó toda la ridícula escena y el video se volvió viral en internet:

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT

— Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19 de noviembre de 2018