Subió foto a Tinder y detalle en papel higiénico hizo que 23 hombres la contactaran.

Hana Michel compartió en Twitter la curiosa imagen que tiene de perfil en Tinder y por la que se volvió tan popular. Allí aparece en toalla, con un gorro de baño en la cabeza y un cepillo de dientes en su boca,una foto poco usual para lo que suele haber allí.

La foto llamó la atención por la posición en la que Hana tenía puesto el papel higiénico: la parte que cuelga roza la pared. Según ella, dice que 23 hombres la contactaron para decirle que tenía el papel puesto de manera incorrecta, pues, en su opinión, el papel debía quedar enrollado hacia afuera.

This is my tinder profile. I’ve had it for a year. 23 men have contacted me to say I’m incorrect about toilet paper pic.twitter.com/uBAcQlZ34r

— Hana Michels (@HanaMichels) 2 de julio de 2018