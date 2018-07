Steve Harris nos pone a soñar con un nuevo álbum de Iron Maiden

Los fans de Iron Maiden se comen las uñas gracias a la entrevista de Steve Harris para la revista Metal Hammer, donde aseguró que confía en la realización de un seguimiento del álbum “The Book Of Souls”, el cual está próximo a celebrar sus tres años.

“Estoy bastante seguro de que haremos otro álbum, y luego todo muy bien, saldremos de gira para respaldar eso. Cuánto durará eso, no sé. Hemos estado hablando de este tipo de cosas durante los últimos 20 años. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más una realidad que un día puede que no podamos seguir más. Pero no quiero pensar en eso. Tengo que disfrutar el momento”, aseguró Steve, resaltando el momento por el que está cruzando la agrupación.

De paso, Harris le dio fuerza al eco de Dave Murray cuando admitió que Iron Maiden no tenía planes de retirarse después de finalizar la gira “The Book Of Souls”:

”Vamos a terminar con esto, nos estamos divirtiendo mucho, luego vamos a tomarnos un tiempo libre y el próximo año habrá algunas sorpresas”.

Así que con estas palabras no solo se aleja la opción de un retiro, también le damos la bienvenida a nuevos sonidos de la agrupación.